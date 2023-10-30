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Тоногин Александр Ефимович

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Тоногин Ефим Федорович

Мать: Тоногина Пелагея Павловна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1890 ст.

Сын: Тоногин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Тоногин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Тоногин Иван Александрович

Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тоногина Пелагея Петровна

Смерть
После 1890
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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