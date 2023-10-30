Тоногин Александр Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Тоногин Ефим Федорович
Рождение ребёнка
06.12.1890 ст.
Сын: Тоногин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Тоногин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Тоногин Иван Александрович
Мать ребёнка: Тоногина Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1890