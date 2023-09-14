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Салнов Данила Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

14.01.1810

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Сальнов Андрей Степанов

Мать: Салова Наталья Степанова

16 лет в 3 ревизию 1764 года 48 лет в 5 ревизию и 35 лет в 4-ю РС БЗ 1811 №82 48 лет на предыдущую ревизию
Рождение ребёнка
1778

Сын: Салов Иван Данилов

Мать ребёнка: Салова Ксения Петрова

г. Белорецк
МК БК 1796 17 лет жениху РС5 18 лет и 5 лет в РС4 РС БЗ 1811 №82 34 г
Рождение ребёнка
15.03.1780

Дочь: Сулимова Матрёна Данилова

Мать ребёнка: Салова Ксения Петрова

г. Белорецк
РС5 15 лет, РС4 2 года МК БЗ 1796 № 95 17 лет на момент брака РС БЗ 1816 №121 35 лет
Смерть
14.01.1810
г. Белорецк
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