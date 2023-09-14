Салнов Данила Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти14.01.1810
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1746
Отец: Сальнов Андрей Степанов
Мать: Салова Наталья Степанова
16 лет в 3 ревизию 1764 года 48 лет в 5 ревизию и 35 лет в 4-ю РС БЗ 1811 №82 48 лет на предыдущую ревизию
Рождение ребёнка
1778
Сын: Салов Иван Данилов
Мать ребёнка: Салова Ксения Петрова
г. Белорецк
МК БК 1796 17 лет жениху РС5 18 лет и 5 лет в РС4 РС БЗ 1811 №82 34 г
Рождение ребёнка
15.03.1780
Дочь: Сулимова Матрёна Данилова
Мать ребёнка: Салова Ксения Петрова
г. Белорецк
РС5 15 лет, РС4 2 года МК БЗ 1796 № 95 17 лет на момент брака РС БЗ 1816 №121 35 лет
Смерть
14.01.1810
г. Белорецк