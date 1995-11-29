Косарев Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1928
Дата смерти29.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1928
Отец: Косарев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Косарев Валерий Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Косарев Вячеслав Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1958
Сын: Косарев Леонид Валентинович
Мать ребёнка: Косарева Коробейникова Валентина Илларионовна
Смерть
29.11.1995