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Косарев Валентин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1928

Дата смерти

29.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1928

Отец: Косарев Иван Дмитриевич

Мать: Косарева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Косарев Валерий Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Косарев Вячеслав Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1958

Сын: Косарев Леонид Валентинович

Мать ребёнка: Косарева Коробейникова Валентина Илларионовна

Смерть
29.11.1995