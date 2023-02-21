Терентий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Мария Терентьева

Мать ребёнка: Устинья Клементьева

Петровское, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Екатерина Терентьева

Мать ребёнка: Устинья Клементьева

Петровское, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1842

Дочь: Параскева Терентьева

Мать ребёнка: Устинья Клементьева

Петровское, Осташковский, Тверская область
Смерть
До 1860
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