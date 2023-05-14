Глянцева (Сафронова) Надежда Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафронов Роман Федорович
Мать: Сафронова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глянцев Валерий Данилович
Отец ребёнка: Глянцев Дмитрий Михайлович
Кировский, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно