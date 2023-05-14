Глянцева (Сафронова) Надежда Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глянцева (Сафронова) Надежда Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафронов Роман Федорович

Мать: Сафронова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глянцев Валерий Данилович

Отец ребёнка: Глянцев Дмитрий Михайлович

Кировский, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глянцев Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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