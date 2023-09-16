Гимазова Рамиля Разитхановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1985
Сын: Магазов Рамиль Зиннурович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.05.1997
Дочь: Магазова Ляйсан Зиннуровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности