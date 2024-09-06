Ягодкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягодкина Нина

Рождение ребёнка
08.04.1962

Сын: Яговкин (Ягодкин) Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Нина

Смерть
Неизвестно

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