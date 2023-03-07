Лебедева (Возженникова) Анна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Возженникова) Анна Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1914

Сын: Лебедев Роман Афанасьевич

Отец ребёнка: Лебедев Афанасий Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Афанасий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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