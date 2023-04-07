Рудакова Параскева Иудова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1914
Дочь: Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Рудаков Димитрий Акимов
Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно