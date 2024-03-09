Апалькова Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апалькова Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1984

Отец: Школьный Николай

Мать: Школьная Татьяна

Рождение ребёнка
02.06.2009

Сын: Апальков Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Апальков Евгений

Рождение ребёнка
15.01.2015

Дочь: Апалькова Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Апальков Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апальков Евгений

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