Апалькова Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1984
Отец: Школьный Николай
Мать: Школьная Татьяна
Рождение ребёнка
02.06.2009
Сын: Апальков Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Апальков Евгений
Рождение ребёнка
15.01.2015
Дочь: Апалькова Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Апальков Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Апальков Евгений