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Липатова Нина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1968

Отец: Максимов Федор Максимович

Мать: Тихонова Татьяна Алексеевна

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