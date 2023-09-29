Пайгульдина (Лаврова) Онисья Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПайгульдина (Лаврова) Онисья Титовна

Пайгульдина (Лаврова) Онисья Титовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавров Тит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пайгульдин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Пайгульдин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пайгульдина Вера Петровна

Отец ребёнка: Пайгульдин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плумер Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Пайгульдин Петр

Риновка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close