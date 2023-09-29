Пайгульдина (Лаврова) Онисья Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лавров Тит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пайгульдин Сергей Петрович
Отец ребёнка: Пайгульдин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пайгульдина Вера Петровна
Отец ребёнка: Пайгульдин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плумер Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Пайгульдин Петр
Риновка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно