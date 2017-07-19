Гайдуков Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.02.1935
Дата смерти19.07.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1953 по 2017
Смерть
19.07.2017