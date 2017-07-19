Гайдуков Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдуков Виктор Михайлович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

13.02.1935

Дата смерти

19.07.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1953 по 2017
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.07.2017
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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