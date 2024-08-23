Уракова Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУракова Дарья Васильева

Уракова Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1831 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен по РС 1858
Бракосочетание
До 1852

Муж: Ураков Афанасий Фёдоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Ураков Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Ураков Афанасий Фёдоров

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1858
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Дочь: (Уракова) Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Ураков Афанасий Фёдоров

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1858
Упоминание
05.03.1858
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 26 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 042, №77)
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: (Уракова) Александра Афанасьева

Отец ребёнка: Ураков Афанасий Фёдоров

Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.