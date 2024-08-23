Уракова Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен по РС 1858
Бракосочетание
До 1852
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Отец ребёнка: Ураков Афанасий Фёдоров
Год рождения вычислен по РС 1858
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Дочь: (Уракова) Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Ураков Афанасий Фёдоров
Год рождения вычислен по РС 1858
Упоминание
05.03.1858
Упоминается в возрасте 26 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 042, №77)
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: (Уракова) Александра Афанасьева
Отец ребёнка: Ураков Афанасий Фёдоров
Русский Лебляк, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно