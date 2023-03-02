Самко (Самко) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самко (Самко) Анна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1930

Муж: Самко Василий Архипович

Рождение ребёнка
04.01.1931

Дочь: Селезнев Вера Васильевна

Отец ребёнка: Самко Василий Архипович

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Самко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Самко Василий Архипович

Рождение ребёнка
До 1931

Сын: Самко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Самко Василий Архипович

Смерть
Неизвестно
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