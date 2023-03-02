Самко (Самко) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1930
Рождение ребёнка
04.01.1931
Дочь: Селезнев Вера Васильевна
Отец ребёнка: Самко Василий Архипович
Рождение ребёнка
Около 1931
Отец ребёнка: Самко Василий Архипович
Рождение ребёнка
До 1931
Отец ребёнка: Самко Василий Архипович
Смерть
Неизвестно