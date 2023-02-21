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Кислицын Михаил Юрьевич
Кислицын Михаил Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.02.1971
Пол
Мужской
Отец
Кислицын Юрий Александрович
1949 г.р.
Мать
Кислицына (Губина) Элла Ефимовна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1971
Отец:
Кислицын Юрий Александрович
Мать:
Кислицына Элла Ефимовна
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