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Бяков Семен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

07.04.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения высислена исходя из записи о смерти в возрасте 52 лет в 1911 году Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1001
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бяков Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1891

Дочь: Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Бякова Ирина Ильинична

Рождение ребёнка
12.08.1904

Дочь: Надежда Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Военная служба
До 1904
Метрической книге Спасской Поршенской церкви в записи о рождении дочери Надежды указан как отставной запасной солдат
Рождение ребёнка
07.02.1906

Сын: Бяков Виталий Семенович

Мать ребёнка: Бякова Анна Николаевна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
17.01.1908

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Бякова Анна Николаевна

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1223 Восприемник Мария Васильевна Воронцова
Поручитель
09.07.1908
Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
На свадьбе Ювеналия Гаева 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1249
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Ирина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бякова Анна Николаевна

Смерть
07.04.1911
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
В возрасте 52 лет от воспаления мозга Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1001 разворот 648