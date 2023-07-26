Бяков Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти07.04.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения высислена исходя из записи о смерти в возрасте 52 лет в 1911 году Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1001
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бяков Иван Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1891
Дочь: Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Бякова Ирина Ильинична
Рождение ребёнка
12.08.1904
Дочь: Надежда Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Военная служба
До 1904
Метрической книге Спасской Поршенской церкви в записи о рождении дочери Надежды указан как отставной запасной солдат
Рождение ребёнка
07.02.1906
Мать ребёнка: Бякова Анна Николаевна
Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
17.01.1908
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Бякова Анна Николаевна
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1223 Восприемник Мария Васильевна Воронцова
Поручитель
09.07.1908
Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
На свадьбе Ювеналия Гаева 29. Оп.39 т. 2. Д. 842 разворот 1249
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бякова Ирина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бякова Анна Николаевна
Смерть
07.04.1911
В возрасте 52 лет от воспаления мозга Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 1001 разворот 648