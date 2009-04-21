Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Давидович Марина Дмитриевна
Давидович Марина Дмитриевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
21.04.2009
Пол
Женский
Отец
Давидович Дмитрий Игоревич
1978 г.р.
Мать
Давидович (Трегубенко) Татьяна Ивановна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЕ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2009
Отец:
Давидович Дмитрий Игоревич
Мать:
Давидович Татьяна Ивановна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Крещение
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь