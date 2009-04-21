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Давидович Марина Дмитриевна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

21.04.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.2009

Отец: Давидович Дмитрий Игоревич

Мать: Давидович Татьяна Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Крещение
Неизвестно