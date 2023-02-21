Финогин Егор Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Финогин Василий Иванов
Мать: Финогина Степанида
Бракосочетание
1825
Рождение ребёнка
1829
Сын: Финогин Петр Егоров
Мать ребёнка: Финогина Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Финогина Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Финогина Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Финогин Федор Егоров
Мать ребёнка: Финогина Евдокия Афанасьева
Смерть
Неизвестно