Коробов Прокоп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Прокоп

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Место рождения

Россия, Кировскпая обл., Медянский район, д.Шлякши

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Кировскпая обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
01.01.1881

Сын: Коробов Семен Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Иван Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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