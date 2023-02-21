Коробов Прокоп
Место рожденияРоссия, Кировскпая обл., Медянский район, д.Шлякши
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Кировскпая обл., Медянский район, д.Шлякши
Рождение ребёнка
01.01.1881
Сын: Коробов Семен Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Шлякши
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно