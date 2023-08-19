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Парфенова Антонина Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1904

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1904

Отец: Романов Косьма

Мать: Евгения

Бракосочетание
19.11.1924

Муж: Парфенов Павел

Второй брак для Павла, первый для Антонины
Рождение ребёнка
18.02.1926

Сын: Парфенов Василий Павлович

Отец ребёнка: Парфенов Павел

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфенова Параскева

Отец ребёнка: Парфенов Павел

Смерть
1987
Хованское кладбище, Московская область, Россия
Хованское кладбище, Московская область, Россия