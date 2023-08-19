Парфенова Антонина Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1904
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1904
Отец: Романов Косьма
Мать: Евгения
Бракосочетание
19.11.1924
Муж: Парфенов Павел
Второй брак для Павла, первый для Антонины
Рождение ребёнка
18.02.1926
Сын: Парфенов Василий Павлович
Отец ребёнка: Парфенов Павел
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфенова Параскева
Отец ребёнка: Парфенов Павел
Смерть
1987
Хованское кладбище, Московская область, Россия
Хованское кладбище, Московская область, Россия