ХРИСТЕНКО ГЕОРГИЙ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1961
Сын: Христенко Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Христенко АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
1998