ХРИСТЕНКО ГЕОРГИЙ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ХРИСТЕНКО ГЕОРГИЙ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1961

Сын: Христенко Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Христенко АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
1998
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