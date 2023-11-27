Виктория /Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виктория /Вероника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Между 1954 и 1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Слесаренко Галина Георгиевна

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