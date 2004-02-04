Журавлев Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1945
Дата смерти04.02.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1968
Сын: Журавлев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Журавлева Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Валентина Николаевна
Смерть
04.02.2004