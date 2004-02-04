Журавлев Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1945

Дата смерти

04.02.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1968

Сын: Журавлев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Журавлева Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
10.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Валентина Николаевна

Смерть
04.02.2004