Первушин Федул Иванов (Иоанов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Токарева, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Первушина) Екатерина Федулова
Мать ребёнка: (Первушина) Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: (Первушина) Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: (Первушина) Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Первушина) Епистимия Федулова
Мать ребёнка: (Первушина) Анастасия Федорова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Первушина) Евдокия Федулова
Мать ребёнка: (Первушина) Анастасия Федорова
Смерть
Неизвестно