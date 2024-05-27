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Первушин Федул Иванов (Иоанов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Первушин Иван /Иоан Средний Михайлов

Мать: (Первушина) Наталья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Первушина) Анастасия Федорова

Место жительства
Неизвестно
Токарева, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Первушина) Екатерина Федулова

Мать ребёнка: (Первушина) Анастасия Федорова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Первушин Киприан Федулов

Мать ребёнка: (Первушина) Анастасия Федорова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Первушин Василий Федулов

Мать ребёнка: (Первушина) Анастасия Федорова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Первушина) Епистимия Федулова

Мать ребёнка: (Первушина) Анастасия Федорова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Первушина) Евдокия Федулова

Мать ребёнка: (Первушина) Анастасия Федорова

Смерть
Неизвестно

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