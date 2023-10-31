Коневич (Баланюк) Лидия Прокофьевна
Место рожденияПосёлок Опалиха, Красногорский район, МО
Дата рождения19.09.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Посёлок Опалиха, Красногорский район, МО
Рождение ребёнка
21.10.1971
Дочь: Бовкуненко Татьяна Олеговна
Отец ребёнка: Коневич Олег Сергеевич
Красногорск, Красногорск, Московская область