Коневич (Баланюк) Лидия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коневич (Баланюк) Лидия Прокофьевна

Место рождения

Посёлок Опалиха, Красногорский район, МО

Дата рождения

19.09.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Посёлок Опалиха, Красногорский район, МО
Рождение ребёнка
21.10.1971

Дочь: Бовкуненко Татьяна Олеговна

Отец ребёнка: Коневич Олег Сергеевич

Красногорск, Красногорск, Московская область
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