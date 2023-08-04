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Белослюдов Петр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Белослюдов Дмитрий Константинович

Мать: ?

Рождение ребёнка
07.06.1937

Дочь: Еньшина Евстолия Петровна

Мать ребёнка: Белослюдова Евдокия

Глубокое, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белослюдова Евдокия

Смерть
Неизвестно