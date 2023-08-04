Белослюдов Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Белослюдов Дмитрий Константинович
Мать: ?
Рождение ребёнка
07.06.1937
Дочь: Еньшина Евстолия Петровна
Мать ребёнка: Белослюдова Евдокия
Глубокое, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белослюдова Евдокия
Смерть
Неизвестно