Лаврентьева Зоя Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1930
Дата смерти05.12.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скибо Наталья
Отец ребёнка: Лаврентьев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Галина
Отец ребёнка: Лаврентьев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентьев Сергей
Смерть
05.12.2007