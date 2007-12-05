Лаврентьева Зоя Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентьева Зоя Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1930

Дата смерти

05.12.2007

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скибо Наталья

Отец ребёнка: Лаврентьев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Галина

Отец ребёнка: Лаврентьев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентьев Сергей

Смерть
05.12.2007
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