Бушуев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1974

Сын: Бушуев Георгий

Мать ребёнка: Бушуева Наталья Ивановна

Усть- Каменогорск Казахстан
Рождение ребёнка
1992

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Бушуева Наталья Ивановна

Усть- Каменогорск Казахстан
Рождение ребёнка
2001

Сын: Бушуев Иван

Мать ребёнка: Бушуева Наталья Ивановна

Усть- Каменогорск Казахстан
Смерть
Неизвестно
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