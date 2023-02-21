Бушуев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1974
Сын: Бушуев Георгий
Мать ребёнка: Бушуева Наталья Ивановна
Усть- Каменогорск Казахстан
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Бушуева Наталья Ивановна
Усть- Каменогорск Казахстан
Рождение ребёнка
2001
Сын: Бушуев Иван
Мать ребёнка: Бушуева Наталья Ивановна
Усть- Каменогорск Казахстан
Смерть
Неизвестно