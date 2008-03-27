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Девяткова Ульяна Андреевна
Девяткова Ульяна Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.03.2008
Пол
Женский
Отец
Девятков Андрей Владимирович
1973 г.р.
Мать
Девяткова (Подтыканова) Елена Николаевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.2008
Отец:
Девятков Андрей Владимирович
Мать:
Девяткова Елена Николаевна
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