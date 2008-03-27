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Девяткова Ульяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.2008

Отец: Девятков Андрей Владимирович

Мать: Девяткова Елена Николаевна

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