Барыкова Евдокия (Гришина) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барыкова Евдокия (Гришина) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1936

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1958

Дочь: Аринина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Барыков Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барыков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Барыков Николай Иванович

Смерть
2010
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