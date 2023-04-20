Барыкова Евдокия (Гришина) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1936
Дата смерти2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1958
Дочь: Аринина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Барыков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барыков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Барыков Николай Иванович
Смерть
2010