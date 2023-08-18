Коновалов Волько
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ривка Вольковна
Мать ребёнка: Коновалова Фейна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Рохля Вольковна
Мать ребёнка: Коновалова Фейна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Хана Вольковна
Мать ребёнка: Коновалова Фейна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Блена Вольковна
Мать ребёнка: Коновалова Фейна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Коновалов Зюсман Волькович
Мать ребёнка: Коновалова Фейна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дверка Вольковна
Мать ребёнка: Коновалова Фейна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Коновалов Лейба Волькович
Мать ребёнка: Коновалова Фейна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Фейна
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно