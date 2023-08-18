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Коновалов Волько

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Коновалов Хайм Волькович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ривка Вольковна

Мать ребёнка: Коновалова Фейна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Рохля Вольковна

Мать ребёнка: Коновалова Фейна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Хана Вольковна

Мать ребёнка: Коновалова Фейна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Блена Вольковна

Мать ребёнка: Коновалова Фейна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Коновалов Зюсман Волькович

Мать ребёнка: Коновалова Фейна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дверка Вольковна

Мать ребёнка: Коновалова Фейна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Коновалов Лейба Волькович

Мать ребёнка: Коновалова Фейна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Фейна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно