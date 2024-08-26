Качанова (Шиндлер) Наталья Валентиновна
Место рождения
Дата рождения?.10.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.?
Отец: Шиндлер Валентин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Качанова) Наталия Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
03.10.1984
Дочь: Новикова (Качанова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Качанов Владимир
Смерть
Неизвестно