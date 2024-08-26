Качанова (Шиндлер) Наталья Валентиновна ?.10.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Качанова (Шиндлер) Наталья Валентиновна

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Место рождения

Золотая Коса, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

?.10.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.?

Отец: Шиндлер Валентин

Мать: не указана

Золотая Коса, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Качанова) Наталия Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.10.1984

Дочь: Новикова (Качанова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Качанов Владимир

Золотая Коса, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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