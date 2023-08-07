Настасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

26.11.1797

Пол

Женский

Отец

До 1725 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.
1732 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Афимья Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Семенович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Федора Тихоновна

Отец ребёнка: Тихон Семенович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Федор Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Семенович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Филипп Тихонович

Отец ребёнка: Тихон Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихон Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ??? Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
26.11.1797