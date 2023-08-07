Настасья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти26.11.1797
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Афимья Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Семенович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Федора Тихоновна
Отец ребёнка: Тихон Семенович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Федор Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Семенович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Филипп Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихон Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ??? Гаврилович
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
26.11.1797