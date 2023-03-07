Останина (Чермных) Марина Анисимова
Место рождениядер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Пелагея Кириллова
Отец ребёнка: Останин Кирилл Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762