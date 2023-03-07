Останина (Чермных) Марина Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Чермных) Марина Анисимова

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Место рождения

дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Пелагея Кириллова

Отец ребёнка: Останин Кирилл Абрамов

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Кирилл Абрамов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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