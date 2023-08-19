Жантиев Урусби Иналдыкоевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Жантиев Иналдыко Татоевич
Мать: Жантиева ?
Бракосочетание
1923
Жена: Жантиева Мария
Рождение ребёнка
1924
Сын: Жантиев Руслан Урусбиевич (Ruslan Urusbiyevich)
Мать ребёнка: Жантиева Мария
Рождение ребёнка
12.03.1926
Дочь: Babaszwili Aza
Мать ребёнка: Жантиева Мария
Рождение ребёнка
12.03.1926
Дочь: Бабашвили Азаучан
Мать ребёнка: Жантиева Мария
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно