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Жантиев Урусби Иналдыкоевич

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Место рождения

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

1900

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Жантиев Иналдыко Татоевич

Мать: Жантиева ?

Брут, Правобережный муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Бракосочетание
1923

Жена: Жантиева Мария

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1924

Сын: Жантиев Руслан Урусбиевич (Ruslan Urusbiyevich)

Мать ребёнка: Жантиева Мария

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
12.03.1926

Дочь: Babaszwili Aza

Мать ребёнка: Жантиева Мария

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
12.03.1926

Дочь: Бабашвили Азаучан

Мать ребёнка: Жантиева Мария

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
1937
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Похороны
Неизвестно
Магадан, город Магадан, Магаданская область