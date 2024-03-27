Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1910

Дата смерти

09.06.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Федот Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Федот Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушев Федот Андреевич

Рождение ребёнка
29.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Федот Андреевич

Рождение ребёнка
19.05.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Федот Андреевич

Рождение ребёнка
11.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушев Федот Андреевич

Смерть
09.06.1986

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