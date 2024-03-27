Бушева (Донцова) Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1910
Дата смерти09.06.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1931
Рождение ребёнка
19.05.1935
Рождение ребёнка
11.05.1939
Смерть
09.06.1986