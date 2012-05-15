Васильева (Широкова) Раиса Петровна
Место рождения
Дата рождения?.03.1931
Дата смерти15.05.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.2012