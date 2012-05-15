Васильева (Широкова) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Широкова) Раиса Петровна

Место рождения

Тукан, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

?.03.1931

Дата смерти

15.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Тукан, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Петрович

Тукан, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Петрович

Тукан, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Николай Петрович

Смерть
15.05.2012
Тукан, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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