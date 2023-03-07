Поленов Константин Павлович
Место рождения
Дата рождения06.08.1835
Дата смерти26.01.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1835
Место жительства
С 1845 по 1852
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1858
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1859
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства
С 1864 по 1902
Нижне-Салдинский завод, Верхотурский уезд Пермской губернии
Место жительства
С 1903 по 1908
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.01.1908