Поленов Константин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поленов Константин Павлович

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Место рождения

Павловское, Кинешемской уезд, Костромская губерния

Дата рождения

06.08.1835

Дата смерти

26.01.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловское, Кинешемской уезд, Костромская губерния
Место жительства
С 1835
Павловское, Кинешемской уезд, Костромская губерния
Место жительства
С 1845 по 1852
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1858
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1859
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства
С 1864 по 1902
Нижне-Салдинский завод, Верхотурский уезд Пермской губернии
Место жительства
С 1903 по 1908
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.01.1908
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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