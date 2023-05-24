Алимова Агапия Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1852 ст.
Дочь: Алимова Мария Елисеевна
Отец ребёнка: Алимов Елисей Кирианов
Рождение ребёнка
19.06.1854 ст.
Отец ребёнка: Алимов Елисей Кирианов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно