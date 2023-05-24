Алимова Агапия Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Агапия Евсеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1830 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1852 ст.

Дочь: Алимова Мария Елисеевна

Отец ребёнка: Алимов Елисей Кирианов

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.06.1854 ст.

Сын: Алимов Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Алимов Елисей Кирианов

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Елисей Кирианов

Смерть
Неизвестно
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