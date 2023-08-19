Павлов Александр Степанович
Место рождения
Дата рождения27.08.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1902
Отец: Павлов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1936
Дочь: Работнова Флора Александровна
Мать ребёнка: Павлова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
01.02.1939
Дочь: Андреева Светлана Александровна
Мать ребёнка: Павлова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
27.12.1946
Дочь: Мусихина Нина Александровна
Мать ребёнка: Павлова Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Военный, майор КГБ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно