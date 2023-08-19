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Павлов Александр Степанович

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Место рождения

Рокуново, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

27.08.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1902

Отец: Павлов Степан

Мать: не указана

Рокуново, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.03.1936

Дочь: Работнова Флора Александровна

Мать ребёнка: Павлова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
01.02.1939

Дочь: Андреева Светлана Александровна

Мать ребёнка: Павлова Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
27.12.1946

Дочь: Мусихина Нина Александровна

Мать ребёнка: Павлова Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Екатерина Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Военный, майор КГБ
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область