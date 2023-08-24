Иванова (Егорова) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Егорова) Татьяна Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1987

Дочь: Ходькова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
22.05.1993

Сын: Иванов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр Алексеевич

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