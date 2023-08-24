Иванова (Егорова) Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1987
Дочь: Ходькова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
22.05.1993
Сын: Иванов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно