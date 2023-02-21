Баскаков Феодосий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1933
Дочь: Баскакова Валентина Феодосиевна
Мать ребёнка: Баскакова Парасковья Ионовна
Кульпинская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно