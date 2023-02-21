Баскаков Феодосий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баскаков Феодосий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1933

Дочь: Баскакова Валентина Феодосиевна

Мать ребёнка: Баскакова Парасковья Ионовна

Кульпинская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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