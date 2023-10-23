Андреева (Карчягина) Елена Яковлевна
Место рожденияВязовка, Самарская область
Дата рождения12.07.1892
Дата смерти02.11.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Вязовка, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1927
Дочь: Латинская Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Андреев Ефим Александрович
Ивановка, Сергеевский район, Самарская область
Смерть
02.11.1970
Причина смерти: Сахарный диабет
Похороны
Неизвестно