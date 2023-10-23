Андреева (Карчягина) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева (Карчягина) Елена Яковлевна

Андреева (Карчягина) Елена Яковлевна

Место рождения

Вязовка, Самарская область

Дата рождения

12.07.1892

Дата смерти

02.11.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязовка, Самарская область
Рождение ребёнка
13.02.1927

Дочь: Латинская Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Андреев Ефим Александрович

Ивановка, Сергеевский район, Самарская область
Смерть
02.11.1970
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: Сахарный диабет
Похороны
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close