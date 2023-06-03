Волков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1949

Сын: Волков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Волкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Василий Иванович

Мать ребёнка: Волкова Мария

Смерть
Неизвестно