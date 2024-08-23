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Морозов Михаил Васильевич

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Василий Евфимьевич

Мать: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
03.08.1902

Сын: Морозов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Варвара Михайловна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1915

Сын: Морозов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Варвара Михайловна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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