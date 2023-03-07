Васса Гаврилова
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Михайла Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Гаврилов
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Февронья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Гаврилов
Смерть
Неизвестно