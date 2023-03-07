Васса Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Гаврилова

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Место рождения

Савостьяново, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Савостьяново, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Михайла Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Гаврилов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Гаврилов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Февронья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Гаврилов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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