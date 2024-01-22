(Шулыгина) Анастасия Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Шулыгина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Шулыгин Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Шулыгин Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Шулыгина) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Шулыгин Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шулыгин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шулыгин Дмитрий Савельевич