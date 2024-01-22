(Шулыгина) Анастасия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шулыгина) Анастасия Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулыгин Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Шулыгина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Шулыгин Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шулыгин Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Шулыгин Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Шулыгина) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Шулыгин Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шулыгин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шулыгин Дмитрий Савельевич

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