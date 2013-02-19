Грибовская (Шатунова) Таисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1930
Дата смерти19.02.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930
Отец: Шатунов Иван Кузьмич
Мать: Шатунова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
27.05.1971
Сын: Грибовский Александр Андреевич
Отец ребёнка: Грибовский Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2013
Kudeyevskiy, Iglinsky District, Republic of Bashkortostan, Russia