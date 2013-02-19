Грибовская (Шатунова) Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибовская (Шатунова) Таисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1930

Дата смерти

19.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1930

Отец: Шатунов Иван Кузьмич

Мать: Шатунова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
27.05.1971

Сын: Грибовский Александр Андреевич

Отец ребёнка: Грибовский Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибовский Андрей Иванович

Смерть
19.02.2013
Kudeyevskiy, Iglinsky District, Republic of Bashkortostan, Russia