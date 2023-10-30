Смирнов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1925
Сын: Смирнов Николай Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Александра Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Марина
Мать ребёнка: Смирнова Александра Степановна
Смерть
Неизвестно