Смирнов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Чудиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.11.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Чудиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1925

Сын: Смирнов Николай Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Александра Степановна

Чудиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Марина

Мать ребёнка: Смирнова Александра Степановна

Смерть
Неизвестно
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